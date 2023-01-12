Космический телескоп James Webb обнаружил свою первую экзопланету

Детали

Небесное тело известно как LHS 475 b и расположено вне нашей Солнечной системы почти такого же размера, как Земля. Каменистый мир находится в 41 световом году в созвездии Октанса.

Об открытии планеты было объявлено в среду на 241 собрании Американского астрономического общества в Сиэтле.

James Webb - единственный телескоп, способный охарактеризовать атмосферу экзопланет размером с Землю. Исследовательская группа использовала Webb для анализа планеты по нескольким длинам волн света, чтобы определить, имеет ли она атмосферу. На данный момент команда не смогла сделать никаких окончательных выводов, но чувствительность телескопа уловила целый ряд присутствующих молекул.

Летом астрономы имеют еще один шанс снова наблюдать за планетой и провести дополнительный анализ потенциального присутствия атмосферы.

Обнаружение James Webb также показали, что планета на несколько сотен градусов теплее нашей планеты. Если исследователи обнаружат какие-либо облака на LHS 475 b, она может быть более похожа на Венеру, которая считается более горячим близнецом Земли с атмосферой из углекислого газа.

Планета совершает один оборот вокруг своего красного карлика-хозяина каждые 2 земных дня. Учитывая, что температура звезды составляет менее половины температуры нашего Солнца, вполне возможно, что планета все еще может поддерживать атмосферу, несмотря на ее непосредственную близость к звезде.

Исследователи считают, что их открытие станет первым из многих в будущем James Webb.