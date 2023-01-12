Космічний телескоп James Webb виявив свою першу екзопланету

Деталі

Небесне тіло відоме як LHS 475 b і розташоване за межами нашої Сонячної системи майже такого ж розміру, як Земля. Кам'янистий світ знаходиться на відстані 41 світлового року у сузір'ї Октансу.

Про відкриття планети було оголошено в середу на 241 зборах Американського астрономічного товариства в Сіетлі.

James Webb - єдиний телескоп, здатний охарактеризувати атмосферу екзопланет розміром із Землю. Дослідницька група використовувала Webb для аналізу планети за кількома довжинами хвиль світла, щоб визначити, чи має вона атмосфера. На даний момент команда не змогла зробити жодних остаточних висновків, але чутливість телескопа вловила низку присутніх молекул.

Влітку астрономи мають ще один шанс знову спостерігати за планетою і провести додатковий аналіз потенційної присутності атмосфери.

Виявлення James Webb також показали, що планета на кілька сотень градусів тепліша, ніж наша планета. Якщо дослідники виявлять будь-які хмари на LHS 475 b, вона може бути більш схожою на Венеру, яка вважається більш гарячим близнюком Землі з атмосферою з вуглекислого газу.

Планета здійснює один оберт навколо свого червоного карлика-господаря кожні 2 земні дні. З огляду на те, що температура зірки становить менше половини температури нашого Сонця, цілком можливо, що планета все ще може підтримувати атмосферу, незважаючи на її безпосередню близькість до зірки.

Дослідники вважають, що їх відкриття стане першим із багатьох у майбутньому James Webb.