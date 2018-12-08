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Космический корабль Dragon сегодня стыкуется с МКС

Киев • УНН

 • 10418 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. На сегодня запланирована стыковка космического корабля Dragon с Международной космической станцией, передает УНН.

Космический корабль Dragon сегодня стыкуется с МКС

"Сегодня стыкуем Dragon миссии CRS-16 к ISS (МКС). Уже рассчитан подход в "точку прицеливания" (350 метров от МКС). А потом начнется серия маневров: следующая остановка и ориентация в 250 метрах, затем "точка удержания" (30 метров) и, наконец, "Capture Point" в десяти метрах. И потом захват манипулятором Canadarm2", - написал в Facebook оператор коррекции траекторий Центра управления полетами Национальной Администрации по аэронавтике и исследованию космического пространства США Дорж Бату.

Напомним, 5 декабря компания SpaceX в США запустила ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Отметим, что грузовик Dragon доставит на орбитальную станцию ​​более 2,5 т грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов.

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