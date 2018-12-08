Космічний корабель Dragon сьогодні стикується із МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На сьогодні заплановано стиковку космічного корабля Dragon із Міжнародною космічною станцією, передає УНН.
“Сьогодні стикуємо Dragon місії CRS-16 до ISS (МКС). Вже розраховано підхід у „точку прицілювання“ (350 метрів від МКС). А потім почнеться серія маневрів: наступна зупинка і орієнтація у 250 метрах, потім „точка утримування“ (30 метрів) і, нарешті, „Capture Point“ у десяти метрах. І потім захоплення маніпулятором Canadarm2”, — написав у Facebook оператор корекції траєкторій Центру управління польотами Національної Адміністрації з аеронавтики і дослідження космічного простору США Дорж Бату.
Нагадаємо, 5 грудня компанія SpaceX у США запустила ракету Falcon 9 з космічним кораблем Dragon, який доставить вантаж для екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС).
Відзначимо, що вантажівка Dragon доставить на орбітальну станцію більше 2,5 т вантажів, включаючи продовольство і матеріали для серії наукових експериментів.