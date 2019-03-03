Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Космический корабль многоразового использования Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA в своем Twitter-аккаунте, передает УНН.
Сообщается, что перед стыковкой корабль выполнил серию маневров.
В специальной капсуле для астронавтов на борту Crew Dragon размещен одетый в скафандр манекен, которого основатель SpaceX Илон Маск назвал Рипли. Датчики на манекене позволят измерить перегрузки, которые ожидают будущих астронавтов.
Напоминаем, Crew Dragon высотой 4,9 метра на вершине ракеты Falcon 9 взлетел с Космического центра имени Кеннеди во Флориде в США в 9:49 по Киеву, в ней был манекен по прозвищу Рипли.
По данным NASA, экипаж из трех человек на космической станции должен был встретить Crew Dragon из около 181 кг припасов и испытательным оборудованием в воскресенье. Астронавт США Энн Макклейн и канадский астронавт Дэвид Сен-Жак проведут испытания и осмотрят кабину Crew Dragon.