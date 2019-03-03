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Космічний корабель Crew Dragon успішно зістикувався з МКС

Космічний корабель Crew Dragon успішно зістикувався з МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Космічний корабель багаторазового використання Crew Dragon успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС). Про це повідомляє NASA у своєму Twitter-акаунті, передає УНН.

Повідомляється, що перед стикуванням корабель виконав серію маневрів.

У спеціальній капсулі для астронавтів на борту Crew Dragon розміщений одягнений у скафандр манекен, якого засновник SpaceX Ілон Маск назвав Ріплі. Датчики на манекені дозволять виміряти перевантаження, які очікують майбутніх астронавтів.

Нагадуємо, Crew Dragon висотою 4,9 метра на вершині ракети Falcon 9 злетів з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді в США о 9:49 за Києвом, у ній був манекен на прізвисько Ріплі.

За даними NASA, екіпаж з трьох осіб на космічній станції повинен був зустріти Crew Dragon з близько 181 кг припасів та випробувальним обладнанням в неділю. Астронавт США Енн Макклейн і канадський астронавт Девід Сен-Жак проведуть випробування і оглянуть кабіну Crew Dragon.

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