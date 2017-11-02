Космические агентства Украины и Канады подписали Меморандум о взаимопонимании

“Государственное космическое агентство Украины и Канадское космическое агентство подписали Меморандум о взаимопонимании”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что церемония подписания прошла в Монреале (Канада — ред.) в рамках работы канадского-украинского круглого стола по вопросам сотрудничества в авиакосмической сфере и в присутствии Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

“Подписанный документ создает новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества между государствами в одной из самых технологичных сфер экономики — в области освоения космоса”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Канада рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия .