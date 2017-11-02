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Космічні агентства України та Канади підписали Меморандум про взаєморозуміння

Космічні агентства України та Канади підписали Меморандум про взаєморозуміння

Київ • УНН

 • 11867 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Державне космічне агентство України та Канадське космічне агентство підписали Меморандум про взаєморозуміння, передає УНН з посиланням на Урядовий портал. 

“Державне космічне агентство України та Канадське космічне агентство підписали Меморандум про взаєморозуміння”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що церемонія підписання пройшла в Монреалі (Канада — ред.) в рамках роботи канадського—українського круглого столу з питань співробітництва в авіакосмічній сфері та у присутності Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

“Підписаний документ створює нові перспективи для взаємовигідної співпраці між державами в одній з найтехнологічніших сфер економіки — в галузі освоєння космосу”, — зазначено в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Канада розглядає можливість надання Україні летальної зброї.

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