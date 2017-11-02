Космічні агентства України та Канади підписали Меморандум про взаєморозуміння
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Державне космічне агентство України та Канадське космічне агентство підписали Меморандум про взаєморозуміння, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Державне космічне агентство України та Канадське космічне агентство підписали Меморандум про взаєморозуміння”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що церемонія підписання пройшла в Монреалі (Канада — ред.) в рамках роботи канадського—українського круглого столу з питань співробітництва в авіакосмічній сфері та у присутності Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.
“Підписаний документ створює нові перспективи для взаємовигідної співпраці між державами в одній з найтехнологічніших сфер економіки — в галузі освоєння космосу”, — зазначено в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Канада розглядає можливість надання Україні летальної зброї.