Космічні агентства України та Канади підписали Меморандум про взаєморозуміння

“Державне космічне агентство України та Канадське космічне агентство підписали Меморандум про взаєморозуміння”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що церемонія підписання пройшла в Монреалі (Канада — ред.) в рамках роботи канадського—українського круглого столу з питань співробітництва в авіакосмічній сфері та у присутності Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

“Підписаний документ створює нові перспективи для взаємовигідної співпраці між державами в одній з найтехнологічніших сфер економіки — в галузі освоєння космосу”, — зазначено в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Канада розглядає можливість надання Україні летальної зброї.