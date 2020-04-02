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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Космическое агентство ЕС запускает фонд для борьбы с коронавирусом

Космическое агентство ЕС запускает фонд для борьбы с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 14545 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Европейское космическое агентство (ЕКА) в среду объявило о финансировании проектов в области здравоохранения и образования, направленных на противодействие новому коронавирусу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства, передает УНН.

"ЕКА сегодня объявляет о финансировании "Космоса в ответ на вспышку COVID-19" в сотрудничестве с итальянским министром технологических инноваций и цифровизации и при поддержке Итальянского космического агентства и других стран", - говорится в заявлении.

Так, агентство предлагает компаниям презентовать свои идеи для развертывания и представления услуг по реагированию на чрезвычайную ситуацию, с которой сталкивается Европа, и особенно Италия, из-за распространения коронавируса.

"Мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации космос, как никогда ранее, должен быть поставлен на службу всем. Вот почему мы предложили и в конечном итоге поддержали это объявление о возможности, предоставив ЕКА разрешение финансировать деятельность итальянских компаний на 2,5 млн евро в дополнение к бесплатным спутниковым мощностям, если об этом попросят и если это потребуется проектам", - сказал президент Итальянского космического агентства Джорджо Саккочча.

Предлагаемые сервисы, как указано, должны быть полезными, через использование космических активов, таких как спутниковая связь, спутниковая навигация или технологии полета человека в космос, интегрированных с другими инновационными технологиями для реагирования на текущие чрезвычайные обстоятельства, говорится в заявлении.

Сервисы должны быть развернуты в Италии и могут быть дополнительно представлены в других странах, которые сталкиваются с аналогичными проблемами.

Как сообщал УНН, NASA ввело ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

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