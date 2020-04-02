Космічне агентство ЄС запускає фонд для боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Європейське космічне агентство (ЄКА) в середу оголосило про фінансування проектів у галузі охорони здоров'я та освіти, спрямованих на протидію новому коронавірусу. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті агентства, передає УНН.
“ЄКА сьогодні оголошує про фінансування ”Космосу у відповідь на спалах COVID-19“ у співпраці з італійським міністром технологічних інновацій і цифровізації і за підтримки Італійського космічного агентства та інших країн”, — йдеться в заяві.
Так, агентство пропонує компаніям презентувати свої ідеї для розгортання і представлення послуг з реагування на надзвичайну ситуацію, з якою стикається Європа, і особливо Італія, через поширення коронавірусу.
“Ми вважаємо, що в цій надзвичайній ситуації космос, як ніколи раніше, повинен бути поставлений на службу всім. Ось чому ми запропонували і в кінцевому підсумку підтримали це оголошення про можливість, надавши ЄКА дозвіл фінансувати діяльність італійських компаній на 2,5 млн євро на додаток до безкоштовних супутникових потужностей, якщо про це попросять і якщо це буде потрібно проектам”, - сказав президент Італійського космічного агентства Джорджо Саккочча.
Пропоновані сервіси, як вказано, повинні бути корисними, через використання космічних активів, таких як супутниковий зв’язок, супутникова навігація або технології польоту людини в космос, інтегрованих з іншими інноваційними технологіями для реагування на поточні надзвичайні обставини, йдеться в заяві.
Сервіси повинні бути розгорнуті в Італії і можуть бути додатково представлені в інших країнах, які стикаються з аналогічними проблемами.
Як повідомляв УНН, NASA ввело обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу.