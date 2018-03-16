Космическое агентство Украины готовит новую программу на 2018 год - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Космическое агентство Украины готовит новую программу на 2018 год, согласно поручению правительства. Об этом во время выступления в парламенте заявил глава правительства Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"В январе месяце я проводил закрытое совещание со всеми заинтересованными сторонами. Они сейчас готовят соответствующую программу и будут ее докладывать, я думаю, что в ближайшие недели.
Мы космическая страна, у нас много международных проектов и я определил три задачи для Космического агентства, по которым они сегодня работают, в том числе эффективность по международным проектам", - сообщил В.Гройман.
Напомним, Государственное космическое агентство Украины (SSAU) предложило построить космодром неподалеку от авиабазы Кёртин, что в Кимберли - одном из округов Западной Австралии.