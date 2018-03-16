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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 10588 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 31574 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 37140 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 83657 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Космическое агентство Украины готовит новую программу на 2018 год - Гройсман

Космическое агентство Украины готовит новую программу на 2018 год - Гройсман

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Космическое агентство Украины готовит новую программу на 2018 год, согласно поручению правительства. Об этом во время выступления в парламенте заявил глава правительства Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"В январе месяце я проводил закрытое совещание со всеми заинтересованными сторонами. Они сейчас готовят соответствующую программу и будут ее докладывать, я думаю, что в ближайшие недели.

Мы космическая страна, у нас много международных проектов и я определил три задачи для Космического агентства, по которым они сегодня работают, в том числе эффективность по международным проектам", - сообщил В.Гройман.

Напомним, Государственное космическое агентство Украины (SSAU) предложило построить космодром неподалеку от авиабазы Кёртин, что в Кимберли - одном из округов Западной Австралии.

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