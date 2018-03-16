Космічне агентство України готує нову програму на 2018 рік – Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Космічне агентство України готує нову програму на 2018 рік, згідно доручення уряду. Про це під час виступу в парламенті заявив голова уряду Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“В січні місяці я проводив закриту нараду з усіма зацікавленими сторонами. Вони зараз готують відповідну програму і будуть її доповідати, я думаю, що найближчими тижнями.
Ми космічна країна, маємо багато міжнародних проектів і я визначив три завдання для Космічного агентства, по яким вони сьогодні працюють, в тому числі ефективність по міжнародним проектам”, — повідомив В.Гройман.
Нагадаємо, Державне космічне агентство України (SSAU) запропонувало побудувати космодром неподалік від авіабази Кертін, що в Кімберлі — одному з округів Західної Австралії.