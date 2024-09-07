Космический корабль Boeing Starliner завершил миссию: капсула приземлится на твердую землю

Космический корабль CST-100 Boeing Starliner отстыковался от Международной космической станции (МКС) в пятницу вечером, завершив свое почти трехмесячное пребывание в космосе. Однако экипаж корабля из двух летчиков-испытателей останется на МКС еще на пять или шесть месяцев, сообщает CNN, передает УНН.

Детали миссии

По данным NASA, Starliner покинул стыковочный порт МКС сразу после 01:00 по киевскому времени. Капсула проведет около шести часов в свободном полете по орбите, после чего медленно спустится к месту назначения. Около 07:00 утра Starliner войдет в атмосферу Земли. Это будет первая капсула американского производства, которая приземлится на твердую землю с помощью парашюта, а не упадет в океан, как это происходило ранее. Boeing надеется, что такой подход облегчит восстановление и ремонт космического корабля после полета.

Место посадки Starliner расположено в Нью-Мексико, в космической гавани Уайт-Сэндс, на территории одноименного ракетного полигона, который ранее использовался для подготовки пилотов космических шаттлов NASA. Согласно последнему графику космического агентства, капсула должна приземлиться около 08:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что астронавты NASA Суни Уильямс и Бутч Уилмор вернутся на Землю в начале 2025 года с помощью капсулы SpaceX Crew Dragon. Starliner испытал технические трудности из-за утечек гелия и неисправности двигателей во время начального этапа своего первого испытательного полета с экипажем.

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