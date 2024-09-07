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Космічний корабель Boeing Starliner завершив місію: капсула приземлиться на тверду землю

Космічний корабель Boeing Starliner завершив місію: капсула приземлиться на тверду землю

Київ • УНН

 • 19212 перегляди

Космічний корабель Boeing Starliner відстикувався від МКС, завершуючи тримісячну місію. Капсула здійснить історичну посадку на сушу в Нью-Мексико, що стане першим таким приземленням для американського корабля.

Космічний корабель CST-100 Boeing Starliner відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС) у п'ятницю ввечері, завершивши своє майже тримісячне перебування в космосі. Проте екіпаж корабля з двох льотчиків-випробувачів залишиться на МКС ще на п'ять або шість місяців, повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі місії

За даними NASA, Starliner покинув стикувальний порт МКС одразу після 01:00 за київським часом. Капсула проведе близько шести годин у вільному польоті орбітою, після чого повільно спуститься до місця призначення. Близько 07:00 ранку Starliner увійде в атмосферу Землі. Це буде перша капсула американського виробництва, яка приземлиться на тверду землю за допомогою парашута, а не впаде в океан, як це відбувалося раніше. Boeing сподівається, що такий підхід полегшить відновлення і ремонт космічного корабля після польоту.

Місце посадки Starliner розташоване в Нью-Мексико, у космічній гавані Вайт-Сендс, на території однойменного ракетного полігону, який раніше використовувався для підготовки пілотів космічних шатлів NASA. Згідно з останнім графіком космічного агентства, капсула має приземлитися близько 08:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що астронавти NASA Суні Вільямс і Бутч Вілмор повернуться на Землю на початку 2025 року за допомогою капсули SpaceX Crew Dragon. Starliner зазнав технічних труднощів через витоки гелію та несправність двигунів під час початкового етапу свого першого випробувального польоту з екіпажем.

Перший приватний вихід у відкритий космос: SpaceX відтермінував запуск Polaris Dawn через витік гелію27.08.24, 16:07 • 12230 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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