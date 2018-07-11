Средств на строительство музея тоталитаризма нет - Вятрович

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42498 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103635 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125534 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132985 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169571 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153550 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141250 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130468 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 181571 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118335 просмотра

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Средств на строительство музея тоталитаризма нет - Вятрович

Средств на строительство музея тоталитаризма нет - Вятрович

Киев  •  УНН

 • 15169 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Ситуация с началом строительства музея монументальной пропаганды СССР в Киеве, пока не сдвинулась с места. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"Средства (на строительство Музея тоталитаризма - ред.) не выделены - этот проект пока, к сожалению, не реализуется. То есть каких-то сдвигов по сравнению с прошлым годом нет. Идея создания музея есть, согласованны все выводы, но ничего больше пока нет", - сообщил Вятрович.

Как сообщал УНН, в 2017 году в Институте нацпамяти планировали открыть музей тоталитаризма 7 ноября.

Работы над созданием Музея монументальной пропаганды СССР стартовали в мае 2017 года.

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