Средств на строительство музея тоталитаризма нет - Вятрович
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Ситуация с началом строительства музея монументальной пропаганды СССР в Киеве, пока не сдвинулась с места. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
"Средства (на строительство Музея тоталитаризма - ред.) не выделены - этот проект пока, к сожалению, не реализуется. То есть каких-то сдвигов по сравнению с прошлым годом нет. Идея создания музея есть, согласованны все выводы, но ничего больше пока нет", - сообщил Вятрович.
Как сообщал УНН, в 2017 году в Институте нацпамяти планировали открыть музей тоталитаризма 7 ноября.
Работы над созданием Музея монументальной пропаганды СССР стартовали в мае 2017 года.