Средств на строительство музея тоталитаризма нет - Вятрович

"Средства (на строительство Музея тоталитаризма - ред.) не выделены - этот проект пока, к сожалению, не реализуется. То есть каких-то сдвигов по сравнению с прошлым годом нет. Идея создания музея есть, согласованны все выводы, но ничего больше пока нет", - сообщил Вятрович.

Как сообщал УНН, в 2017 году в Институте нацпамяти планировали открыть музей тоталитаризма 7 ноября.

Работы над созданием Музея монументальной пропаганды СССР стартовали в мае 2017 года.