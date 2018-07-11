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Коштів на будівництво музею тоталітаризму немає - В’ятрович

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Ситуація з початком будівництва музею монументальної пропаганди СРСР у Києві, поки що не зрушила з місця. Про це кореспонденту УНН повідомив голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович.

“Кошти (на будівництво Музею тоталітаризму — ред.) не виділені — цей проект поки що, на жаль, не реалізовується. Тобто якихось зрушень у порівнянні з минулим роком немає. Ідея створення музею є, погоджені усі висновки, але нічого більшого поки що немає”, — повідомив В’ятрович.

Як повідомляв УНН, у 2017 році в Інституті нацпам’яті планували відкрити музей тоталітаризму 7 листопада.

Роботи над створенням Музею монументальної пропаганди СРСР стартували у травні 2017 року.

Українські Національні Новини

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