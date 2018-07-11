Коштів на будівництво музею тоталітаризму немає - В’ятрович
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Ситуація з початком будівництва музею монументальної пропаганди СРСР у Києві, поки що не зрушила з місця. Про це кореспонденту УНН повідомив голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович.
“Кошти (на будівництво Музею тоталітаризму — ред.) не виділені — цей проект поки що, на жаль, не реалізовується. Тобто якихось зрушень у порівнянні з минулим роком немає. Ідея створення музею є, погоджені усі висновки, але нічого більшого поки що немає”, — повідомив В’ятрович.
Як повідомляв УНН, у 2017 році в Інституті нацпам’яті планували відкрити музей тоталітаризму 7 листопада.
Роботи над створенням Музею монументальної пропаганди СРСР стартували у травні 2017 року.