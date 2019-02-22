Коррупция мешает прогрессу в Украине - посольство США

"В этот день 5 лет назад протестующим с ЕвроМайдана удалось прогнать коррумпированную власть. Однако, коррупция остается насущной проблемой, которая мешает украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают", - говорится в сообщении.

В посольстве таже подчеркнули, что украинская власть "окончательно воплотить в жизнь реформы, которых требовал народ Украины".

Напомним, в Киеве 20 февраля прошел ряд мероприятий ко Дню героев Небесной сотни. В частности, на Майдане Независимости состоялось мероприятие "Лучи Достоинства над Майданом".