Коррупция мешает прогрессу в Украине - посольство США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. По мнению посольства США, коррупция остается насущной проблемой и мешает Украине достигать прогресса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление американского дипломатического представительства в Facebook.
"В этот день 5 лет назад протестующим с ЕвроМайдана удалось прогнать коррумпированную власть. Однако, коррупция остается насущной проблемой, которая мешает украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают", - говорится в сообщении.
В посольстве таже подчеркнули, что украинская власть "окончательно воплотить в жизнь реформы, которых требовал народ Украины".
Напомним, в Киеве 20 февраля прошел ряд мероприятий ко Дню героев Небесной сотни. В частности, на Майдане Независимости состоялось мероприятие "Лучи Достоинства над Майданом".