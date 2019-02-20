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На Майдані запалили промені надії в пам'ять про жертв революції Гідності

На Майдані запалили промені надії в пам'ять про жертв революції Гідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Києві в середу, 20 лютого, пройшла низка заходів до Дня героїв Небесної сотні, зокрема, на Майдані Незалежності відбувся захід “Промені Гідності над Майданом”, передає УНН.

У столиці на п’яту річницю розстрілів у центрі Києва у місцях загибелі учасників революції Гідності запалили "Промені Гідності".

За задумом організаторів цієї акції, ці промені символізують, душі загиблих. На Алеї Героїв Небесної сотні зібрались десятки людей. Вони приносили квіти та лампадки до рукотворного меморіалу на Алеї. Пам’ять загиблих вшанували молебнем.

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