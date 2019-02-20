На Майдані запалили промені надії в пам'ять про жертв революції Гідності

У столиці на п’яту річницю розстрілів у центрі Києва у місцях загибелі учасників революції Гідності запалили "Промені Гідності".

За задумом організаторів цієї акції, ці промені символізують, душі загиблих. На Алеї Героїв Небесної сотні зібрались десятки людей. Вони приносили квіти та лампадки до рукотворного меморіалу на Алеї. Пам’ять загиблих вшанували молебнем.