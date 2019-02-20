На Майдане зажгли лучи надежды в память о жертвах революции Достоинства

В столице на пятую годовщину расстрелов в центре Киева в местах гибели участников революции Достоинства зажгли “Лучи Достоинства”.

По замыслу организаторов этой акции, эти лучи символизируют, души погибших. На Аллее Героев Небесной сотни собрались десятки людей. Они приносили цветы и лампадки к рукотворному мемориалу на Аллее. Память погибших почтили молебном.