На Майдане зажгли лучи надежды в память о жертвах революции Достоинства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Киеве в среду, 20 февраля, прошел ряд мероприятий ко Дню героев Небесной сотни, в частности, на Майдане Независимости состоялось мероприятие “Лучи Достоинства над Майданом”, передает УНН.
В столице на пятую годовщину расстрелов в центре Киева в местах гибели участников революции Достоинства зажгли “Лучи Достоинства”.
По замыслу организаторов этой акции, эти лучи символизируют, души погибших. На Аллее Героев Небесной сотни собрались десятки людей. Они приносили цветы и лампадки к рукотворному мемориалу на Аллее. Память погибших почтили молебном.