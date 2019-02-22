Корупція заважає прогресу в Україні - посольство США

"В цей день 5 років тому протестувальникам з ЄвроМайдану вдалося прогнати корумповану владу. Проте, корупція залишається нагальною проблемою, яка заважає українцям досягати економічного та політичного прогресу, якого вони заслуговують", - йдеться в повідомленні.

Посольство також підкреслило, що українська влада має "остаточно втілити в життя реформи, яких вимагав народ України".

Нагадаємо, у Києві 20 лютого пройшла низка заходів до Дня героїв Небесної сотні. Зокрема, на Майдані Незалежності відбувся захід "Промені Гідності над Майданом".