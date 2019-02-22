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Корупція заважає прогресу в Україні - посольство США

Корупція заважає прогресу в Україні - посольство США

Київ • УНН

 • 9256 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. На переконання посольства США, корупція залишається нагальною проблемою та заважає Україні досягати прогресу. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву американського дипломатичного представництва у Facebook.

"В цей день 5 років тому протестувальникам з ЄвроМайдану вдалося прогнати корумповану владу. Проте, корупція залишається нагальною проблемою, яка заважає українцям досягати економічного та політичного прогресу, якого вони заслуговують", - йдеться в повідомленні.

Посольство також підкреслило, що українська влада має "остаточно втілити в життя реформи, яких вимагав народ України".

Нагадаємо, у Києві 20 лютого пройшла низка заходів до Дня героїв Небесної сотні. Зокрема, на Майдані Незалежності відбувся захід "Промені Гідності над Майданом".

Українські Національні Новини

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