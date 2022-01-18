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Коррупция остается топовой проблемой украинцев

Коррупция остается топовой проблемой украинцев

Киев • УНН

 • 31027 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Коррупция остается одной из главных проблем украинцев, свидетельствуют социальные исследования, передает УНН.

Детали

Исследования Центра Разумкова отмечают, что украинцы разделяют коррупцию на два вида: коррупцию в судах, полиции и прокуратуре, которая подавляет их больше, чем коррупция в центральной власти.

В целом в ТОП-5 главных проблем страны граждане включают военный конфликт на Востоке Украины (66%), повышение тарифов на коммунальные услуги (65%), низкий уровень зарплат и пенсий (61%), повышение цен на основные товары (54%) и коррупция в судах, полиции и прокуратуре (30,6%).

Не менее важными, по убеждению украинцев являются:
— невозможность получить качественное медицинское обслуживание (30,2%)
— некомпетентность власти (29,3%)
— отсутствие работы (29,1%)
— недостаточный уровень социальной защиты (18,5%)
— взяточничество и коррупция в центральной власти (17,5%).

Представители власти проблему признают и усматривают необходимость комплексного решения.

“Я могу дать положительную оценку, к примеру, НАПК. Как раз этот орган и его деятельность, а именно: анализ деклараций и составление протоколов, регистрация уголовных производств за ложь в декларациях — все это являются важными инструментами борьбы с коррупцией.

Однако, кроме НАПК мы имеем НАБУ, ВАКС. И здесь возникает несколько новых проблем: НАБУ должно эффективнее и качественнее расследовать уголовные производства. А тот же ВАКС - обеспечить неотвратимость наказания. К качеству подготовки материалов досудебного расследования НАБУ и САП есть много вопросов, а суд не всегда обеспечивает неотвратимость наказания”, — отметил в комментарии УНН народный депутат Украины от “Слуги народа” Федор Вениславский.

Детали

Исследование Центра Разумкова проведено с 24 ноября по 1 декабря 2021 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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