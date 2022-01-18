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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Корупція залишається топовою проблемою українців

Корупція залишається топовою проблемою українців

Київ • УНН

 • 31032 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Корупція залишається однією з головних проблем українців, свідчать соціальні дослідження, передає УНН.

Деталі

Дослідження Центру Разумкова вказують, що українці розділяють корупцію на два види: корупцію у судах, поліції та прокуратурі, яка пригнічує їх більше, аніж корупція у центральній владі.

Загалом в ТОП-5 головних проблем країни громадяни включають воєнний конфлікт на Сході України (66%), підвищення тарифів на комунальні послуги (65%), низький рівень зарплат та пенсій (61%), підвищення цін на основні товари (54%) та корупція у судах, поліції та в прокуратурі (30,6%).

Не менш важливими, на переконання українців є:
— неможливість отримати якісне медичне обслуговування (30,2%)
— некомпетентність влади (29,3%)
— відсутність роботи (29,1%)
— недостатній рівень соціального захисту (18,5%)
— хабарництво і корупція у центральній владі (17,5%).

Представники влади проблему визнають і вбачають необхідність комплексного рішення.

“Я можу дати схвальну оцінку, до прикладу, НАЗК. Якраз цей орган і його діяльність, а саме: аналіз декларацій і складання протоколів, реєстрація кримінальних проваджень за брехню в деклараціях — все це є важливими інструментами боротьби з корупцією.

Однак, окрім НАЗК ми маємо НАБУ, ВАКС. І тут постає кілька нових проблем: НАБУ має ефективніше і якісніше розслідувати кримінальні провадження. А той же ВАКС — забезпечити невідворотність покарання. До якості підготовки матеріалів досудового розслідування НАБУ та САП є багато питань, а суд не завжди забезпечує невідворотність покарання”, — зазначив у коментарі УНН народний депутат України від “Слуги народу” Федір Веніславський.

Деталі

Дослідження Центру Разумкова проведене з 24 листопада по 1 грудня 2021 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

До теми

Довіра до НАБУ знизилися удвічі, а позитивно оцінюють роботу бюро лише 1% українців.

Нещодавно НАЗК перевірило НАБУ і звинуватило директора бюро Артема Ситника в порушенні антикорупційного законодавства. 

Цього року Ситник складає свої повноваження, проте виконуватиме свої обов’язки до призначення нового директора.

Як раніше повідомляв УНН, НАБУ за сім років обзавелося автопарком вартістю 105 млн грн.

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