Коррупция в "СпецТехноЭкспорте": разворовали почти 41 млн грн

Детали

По данным НАБУ, 17 января 2023 года четырем участникам коррупционной схемы сообщили о подозрении. Речь идет о:

одном из руководителей "СпецТехноЭкспорт" (2005-2013, 2014 - 2015 гг.);

начальнике департамента "СпецТехноЭкспорт";

двух заместителей начальника департамента "СпецТехноЭкспорт".

В Бюро также добавили, что должности подозреваемых указаны на момент совершения преступления.

Действия всех участников квалифицировали по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Трем из них — руководителю "СпецТехноЭкспорт", начальнику департамента и одному из его заместителей — инкриминируют также и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Добавим

Следствие установило, что в 2014 году руководитель "СпецТехноЭкспорт", которого считают организатором, вместе с еще тремя должностными лицами госкомпании внедрили схему хищения государственных средств через уплату так называемых агентских услуг иностранной компании за неоказанные услуги. Детективы НАБУ выяснили, что эта компания была подконтрольна заместителю начальника департамента "СпецТехноЭкспорт", а ее знакомого привлекли как номинального директора, чтобы замаскировать незаконный характер действий. Только в течение пяти месяцев 2015 года "СпецТехноЭкспорт" незаконно перечислила этой компании более 2,3 млн долл. за фактически неоказанные агентские услуги.

Этого же субъекта хозяйствования участники схемы привлекали для закупки за счет государства товаров по завышенным ценам. Сейчас следствие имеет доказательства по меньшей мере одной такой закупки, во время которой "СпецТехноЭкспорт" поставили товар в 3,5 раза дороже закупленного на бумаге посредником.