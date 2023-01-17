Корупція в "СпецТехноЕкспорті": розікрали майже 41 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Колишнє керівництво компанії “СпецТехноЕкспорт” викрили на розкраданні у 2014-2015 роках та подальшій легалізації понад 2,3 млн дол. або 40,8 млн грн в еквіваленті, передає УНН із посиланням на НАБУ.
Деталі
За даними НАБУ, 17 січня 2023 року чотирьом учасникам корупційної схеми повідомили про підозру. Йдеться про:
одного з керівників "СпецТехноЕкспорт" (2005-2013, 2014 - 2015 рр.);
начальника департаменту "СпецТехноЕкспорт";
двох заступників начальника департаменту "СпецТехноЕкспорт".
У Бюро також додалит, що посади підозрюваних вказані на момент вчинення злочину
Дії всіх учасників кваліфікували за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Трьом із них — керівнику "СпецТехноЕкспорт", начальнику департаменту та одному з його заступників — інкримінують також і ч. 3 ст. 209 КК України.
Додамо
Слідство встановило, що у 2014 році керівник "СпецТехноЕкспорт", якого вважають організатором, разом із ще трьома посадовцями держкомпанії впровадили схему розкрадання державних коштів через сплату так званих агентських послуг іноземній компанії за ненадані послуги. Детективи НАБУ з’ясували, що ця компанія була підконтрольна заступнику начальника департаменту "СпецТехноЕкспорт", а її знайомого залучили як номінального директора, аби замаскувати незаконний характер дій. Тільки впродовж п’яти місяців 2015 року "СпецТехноЕкспорт" незаконно перерахувала цій компанії понад 2,3 млн дол. за фактично ненадані агентські послуги.
Цього ж суб’єкта господарювання учасники схеми залучали для закупівлі коштом держави товарів за завищеними цінами. Наразі слідство має докази щонайменше однієї такої закупівлі, під час якої "СпецТехноЕкспорт" поставили товар у 3,5 раза дорожчий за закуплений на папері посередником.