Кортеж премьеров Великобритании и Бельгии попал в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Бельгии автомобиль сбил два полицейских мотоцикла из кортежа британских и бельгийских премьер-министров Терезы Мэй и Чарльза Мишеля, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Полицейские мотоциклы сопровождали Мэй и Мишеля после того, как они возложили венки к могилам британцев, погибших в Первой мировой войне. Пострадавших доставили в больницу.
По данным местных СМИ, больше никто не пострадал.
Как сообщил пресс-секретарь премьера Бельгии, это был "несчастный случай".
Отмечается, что Мэй находится с визитом в Бельгии, после чего отправится во Францию.
Напомним, 25 октября авто из кортежа вице-премьер-министра Польши Шидло попало в ДТП на юге Польши.