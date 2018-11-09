Кортеж прем'єрів Британії і Бельгії потрапив у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Бельгії автомобіль збив два поліцейські мотоцикли з кортежу британських і бельгійських прем'єр-міністрів Терези Мей і Чарльза Мішеля, передає УНН з посиланням на Reuters.
Поліцейські мотоцикли супроводжували Мей і Мішеля після того, як вони поклали вінки до могил британців, що загинули у Першій світовій війні. Постраждалих доставили до лікарні.
За даними місцевих ЗМІ, більше ніхто не постраждав.
Як повідомив речник прем'єра Бельгії, це був "нещасний випадок".
Зазначається, що Мей перебуває з візитом у Бельгії для відзначення сторіччя завершення Першої світової війни, після чого відправиться до Франції.
Нагадаємо, 25 жовтня авто з кортежу віце-прем’єр-міністра Польщі Беати Шидло потрапив в ДТП на півдні Польщі.