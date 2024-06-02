Кафедральный собор в Корсунь-Шевченковском перешел в ПЦУ

Кафедральный собор Нерукотворного Образа Христа Спасителя в городе Корсунь-Шевченковской Черкасской области отныне вместе с Поместной Церковью Украины. Об этом сообщила Черкасская епархия ПЦУ, передает УНН.

Детали

Решение о выходе из состава Московского патриархата и присоединении к Православной церкви Украины приход принял еще в июле 2023-го года, однако духовенство УПЦ МП все это время препятствовало верующим реализовать свои конституционные права информирует епархия.

31 мая 2024 года прихожане храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя вместе и духовенством Православной церкви Украины наконец имели возможность зайти в свой храм.

Отныне в храме молитва совершается на родном украинском языке за Украину, за украинское войско и народ и за победу над врагами! отмечают в ПЦУ.

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