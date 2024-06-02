Кафедральний собор у Корсунь-Шевченківському перейшов до ПЦУ
Київ • УНН
Храм Нерукотворного Образу Христа Спасителя в Корсунь-Шевченківському, Черкаська область, приєднався до Православної церкви України після того, як парафіяни, нарешті, змогли увійти до свого храму 31 Травня 2024 року.
Кафедральний собор Нерукотворного Образу Христа Спасителя у місті Корсунь-Шевченківській Черкаської області відтепер разом із Помісною церквою України. Про це повідомила Черкаська єпархія ПЦУ, передає УНН.
Деталі
Рішення про вихід зі складу Московського патріархату та приєднання до Православної церкви України парафія прийняла ще у липні 2023-го року, проте духовенство УПЦ МП весь цей час перешкоджало вірянам реалізувати свої конституційні права
31 травня 2024 року парафіяни храму Нерукотворного Образу Христа Спасителя разом із духовенством Православної церкви України нарешті мали змогу зайти до свого храму.
Відтепер у храмі молитва звершується рідною українською мовою за Україну, за українське військо та народ і за перемогу над ворогами!
У Києві демонтувати храм-МАФ біля Десятинної церкви17.05.24, 10:14 • 27613 переглядiв