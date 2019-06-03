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Корпоративные права структур рекламного холдинга экс-замминистра информполитики арестовали за долги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Корпоративные права структур, входящих в рекламный холдинг “Mex Advertising” семьи экс-замминистра Мининформа Татьяны Поповой, арестованы судебным решением в рамках взыскания проблемного долга на сумму свыше 6,2 млн дол перед “Райффайзен банк Аваль”. Об этом говорится в решении Дарницкого районного суда столицы от 15 мая текущего года по делу № 753/8556/19, которое обнародовано в публичном госреестре судебных решений, передает УНН.

Как следует из документа, фотокопия оригинала которого есть в распоряжении редакции, суд удовлетворил ходатайство законного правопреемника права требования по проблемному долгу и ипотеке структур семьи Татьяны Поповой, по которым она выступила поручителем перед “Райффайзен Банк Аваль” на сумму свыше 6,2 млн долларов.

Решением суда наложен арест на 45% доли в уставном капитале ООО “МЕКС АДВЕРТАЙЗИНГ” (Код ЕГРПОУ 38050786), 94 % доли в уставном капитале ООО “МЕКС20” (Код ЕГРПОУ 34839999) и 61% доли в уставном капитале ООО “АРЕНА-МЕДИА ЕКСПЕРТ” (Код ЕГРПОУ 36352394). Владельцем арестованных корпоративных прав является отец главы комитета Американской торговой палаты в Украине Татьяны Поповой — Попов Валерий Васильевич.

Этим же решением суда арестована недвижимость в элитном столичном пригороде, принадлежащая Валерию Попову: садовый дом и три земельных участка в селе Старые Безрадичи, жилой дом и три земельных участка в селе Хотов, а также четверть квартиры в столице.

Данное решение суда принято в обеспечение исковых требований финансовой компании “Женева”, которой “Райффайзен банк Аваль” в конце 2018 года уступил права требования по долгам компаний Татьяны Поповой, обеспеченным также ее личным поручительством и ипотекой. В качестве залога семья Поповых и подконтрольные ей компании предоставили банку принадлежавший им столичный бизнес-центр Инкристар на улице Сурикова, 3.

Как сообщалось ранее, Печерский суд по ходатайству государственного исполнителя запретил Татьяне Поповой покидать пределы Украины до полного выполнения ею обязательств перед кредитором, данных в личных поручительствах, а также наложил арест на банковские счета, личное движимое и недвижимое имущество Татьяны Поповой.

Подконтрольные ей и членам ее семьи компании с 2012 года уклоняются от выполнения обязательств по кредитам, выданным в 2007 году “Райффайзен Банком Аваль” под залог столичного бизнес-центра “Инкристар” на улице Сурикова, 3, а также личное поручительство действующей главы комитета Американской торговой палаты в Украине, экс-замминистра Мининформа и экс-советника Министра обороны Украины.

Начиная с 2012 года, когда “Райффайзен Банк Аваль” вынужден был обратиться в суд для принудительного взыскания долга с подконтрольных Поповой и ее семье компаний, она всячески избегала выполнения обязательств по личному поручительству, а также игнорировала решения судов и вызовы государственного исполнителя.

В 2016 году на основании заявления главы правления “Райффайзен Банк Аваль” Владимира Лавренчука возбуждено уголовное дело № 12016100000000554 об уклонении от выполнения обязательств по кредитному договору, а также в связи с попытками незаконного вывода бизнес-центра Increastar из-под залога. Незаконная схема, которую попытались реализовать должники посредством создания искусственной задолженности между связанными компаниями и последовавшего за этим фиктивного банкротства по иску одной из них, подробно описана в решении суда об аресте имущества отца Татьяны Поповой.

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