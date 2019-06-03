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Корпоративні права структур рекламного холдингу екс-заступника міністра інформполітики заарештували за борги

Корпоративні права структур рекламного холдингу екс-заступника міністра інформполітики заарештували за борги

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Корпоративні права структур, що входять в рекламний холдинг "Mex Advertising" сім'ї екс-заступника міністра Мінінформу Тетяни Попової, заарештовані судовим рішенням в рамках стягнення проблемного боргу на суму понад 6,2 млн дол. перед "Райффайзен банк Аваль". Про це йдеться в рішенні Дарницького районного суду столиці від 15 травня поточного року у справі № 753/8556/19, яке оприлюднено в публічному держреєстрі судових рішень, передає УНН.

Як випливає з документа, фотокопія оригіналу якого є в розпорядженні редакції, суд задовольнив клопотання законного правонаступника права вимоги по проблемному боргу і іпотеці структур сім'ї Тетяни Попової, за якими вона виступила поручителем перед "Райффайзен Банк Аваль" на суму понад 6,2 млн доларів.

Рішенням суду накладено арешт на 45% частки в статутному капіталі ТОВ "Мекс АДВЕРТАЙЗИНГ" (Код ЄДРПОУ 38050786), 94% частки в статутному капіталі ТОВ "МЕКС20" (Код ЄДРПОУ 34839999) та 61% частки в статутному капіталі ТОВ "АРЕНА-МЕДІА ЕКСПЕРТ "(Код ЄДРПОУ 36352394). Власником заарештованих корпоративних прав є батько глави комітету Американської торгової палати в Україні Тетяни Попової - Попов Валерій Васильович.

Цим же рішенням суду заарештовано нерухомість в елітному столичному передмісті, що належить Валерію Попову: садовий будинок і три земельні ділянки в селі Старі Безрадичі, житловий будинок і три земельні ділянки в селі Хотів, а також чверть квартири в столиці.

Дане рішення суду прийнято в забезпечення позовних вимог фінансової компанії "Женева", якій "Райффайзен банк Аваль" в кінці 2018 року поступився права вимоги по боргах компаній Тетяни Попової, забезпеченим також її особистим поручительством і іпотекою. В якості застави сім'я Попових і підконтрольні їй компанії надали банку столичний бізнес-центр Інкрістар на вулиці Сурикова, 3, що належав їм.

Як повідомлялося раніше, Печерський суд за клопотанням державного виконавця заборонив Тетяні Поповій залишати межі України до повного виконання нею зобов'язань перед кредитором, даних в особистих поручительствах, а також наклав арешт на банківські рахунки, особисте рухоме і нерухоме майно Тетяни Попової.

Підконтрольні їй і членам її сім'ї компанії з 2012 року ухиляються від виконання зобов'язань за кредитами, виданими в 2007 році "Райффайзен Банком Аваль" під заставу столичного бізнес-центру "Інкрістар" на вулиці Сурикова, 3, а також особисту поруку діючої глави комітету Американської торгової палати в Україні, екс-заступника міністра Мінінформу і екс-радника Міністра оборони України.

Починаючи з 2012 року, коли "Райффайзен Банк Аваль" змушений був звернутися до суду для примусового стягнення боргу з підконтрольних Поповій і її сім'ї компаній, вона всіляко уникала виконання зобов'язань за особистим поручительством, а також ігнорувала рішення судів і виклики державного виконавця.

У 2016 році на підставі заяви голови правління "Райффайзен Банк Аваль" Володимира Лавренчука порушено кримінальну справу № 12016100000000554 про ухилення від виконання зобов'язань за кредитним договором, а також у зв'язку зі спробами незаконного виведення бізнес-центру Increastar з-під застави. Незаконна схема, яку спробували реалізувати боржники за допомогою створення штучної заборгованості між зв'язаними компаніями і фіктивного банкрутства, що послідувало за цим, за позовом однієї з них, детально описана в рішенні суду про арешт майна батька Тетяни Попової.

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