Корпоративные детсады и рабочие места в укрытиях: как большой бизнес заботится о сотрудниках во время войны

Детали

Детсад стал своеобразным ноу-хау военного времени. Как пояснил Андрей Булах, именно отсутствие работающих детсадов стало для многих работников центрального офиса одним из барьеров для возвращения на работу. Роль воспитателей выполняют психологи, а также родители, которые приводят своих детей.

Кроме того, компания обустроила в офисе бомбоубежище с рабочими местами и компьютерами.

В начале полномасштабного вторжения МХП также организовывало эвакуацию своих сотрудников из Бучи и Ирпеня. В общей сложности компания совершила 20 эвакуационных рейсов и вывезла в более безопасные регионы более 600 сотрудников и их семьи.

Важным для руководства МХП было сохранить рабочие места.

Цитата

“Нам было важно сохранить операционную деятельность компании, рабочие места и стабильную зарплату команде. То есть, если обобщить, наибольшие три вызова для бизнеса – преодоление неопределенности, поддержка физической безопасности сотрудников и сохранение рабочих мест.

И главным управленческим шагом, ставшим быстрым ответом на эти вызовы, было решение топменеджмента компании отправиться непосредственно на предприятия и собственным примером продемонстрировать устойчивость и волю к победе”, - отметил Балух.

Напомним

Ранее в МХП заявляли, что сохранят заработные платы мобилизированным работникам.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.