Корпоративні дитсадки та робочі місця в укриттях: як великий бізнес піклується про співробітників під час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Компанія МХП під час війни облаштувала в головному офісу корпоративний дитсадок, аби співробітники могли повернутися до роботи. Про це в інтерв'ю Forbes розповів Deputy CEO МХП Андрій Булах, передає УНН.
Деталі
Дитсадок став своєрідним ноу-хау воєнного часу. Як пояснив Андрій Булах, саме відсутність працюючих дитсадків стала для багатьох працівників центрального офісу одним з бар’єрів для повернення на роботу. Роль вихователів виконують психологи, а також по черзі батьки, які приводять своїх дітей.
Окрім того, компанія облаштувала в офісі бомбосховище з робочими місцями та комп’ютерами.
На початку повномасштабного вторгнення МХП також організовувало евакуацію своїх співробітників з Бучі та Ірпеня. Загалом компанія здійснила 20 евакуаційних рейсів і вивезла в безпечніші регіони понад 600 співробітників та їхні родини.
Важливим для керівництва МХП було зберегти робочі місця.
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“Нам було важливо зберегти операційну діяльність компанії, робочі місця та стабільну зарплату команді. Тобто якщо узагальнити, найбільші три виклики для бізнесу – подолання невизначеності, підтримка фізичної безпеки співробітників і збереження робочих місць.
І головним управлінським кроком, який став швидкою відповіддю на ці виклики, було рішення топменеджменту компанії вирушити безпосередньо на підприємства й власним прикладом продемонструвати стійкість і волю до перемоги”, - зазначив Балух.
Нагадаємо
Раніше в МХП заявляли, що збережуть заробітні плати мобілізованим працівникам.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.