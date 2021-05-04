Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 154 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на утро вторника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 154 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 154,178,244 человек, из них выздоровели 131,573,858 человек. Количество умерших возросло до 3,226,875.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,230,561), Индия (20,275,543), Бразилия (14,791,434), Франция (5,656,007), Турция (4,900,121), Россия (4,831,744), Великобритания (4,421,850) и Италия (4,050,708).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (591,514), Бразилии (408,829) и Индия (222,383).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 085 938 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 750 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.