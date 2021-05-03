Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 153,4 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 153,4 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 153,481,613 человек, из них выздоровели 130,791,464 человек. Количество умерших возросло до 3,216,214.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,180,441), Индия (19,919,715), Бразилия (14,754,910), Франция (5,652,247), Турция (4,875,388), Россия (4,823,255), Великобритания (4,420,201) и Италия (4,044,762).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (591,062), Бразилии (407,775) и Индия (218,945).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 083 180 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 596 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.