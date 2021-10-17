Коронавирусной инфекцией в мире заболел более 241 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире на коронавирусной болезни COVID-19 заболел уже более 241 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 241,170,384 человек, из них выздоровели 218,412,697 человек. Количество умерших возросло до 4,910,066.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (45,774,175), Индия (34,066,760), Бразилия (21,638,726), Великобритания (8,404,469), Россия (7,958,384), Турция (7,630,163), Франция (7,085,274) и Иран (5,773,419).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (744,385), Бразилии (603,199) и Индии (452,156).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 623 882 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 60 414 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.