Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 128,7 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на утро четверга в мире на COVID-19 заболело уже более 128,7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 128 791 500 человек, из них выздоровели 73 040 904 человек. Количество умерших возросло до 2814038.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (30 459 483), Бразилия (12 658 109), Индия (12 149 335), Франция (4 705 068), Россия (4 494 234), Великобритания (4 359 982), Италия (3 584 899) и Турция (3 317 182).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (552 033), Бразилии (317 646) и Мексике (203 210).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1725 029. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1674168 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 32 825 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.