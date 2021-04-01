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Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже понад 128,7 млн людей

Київ • УНН

 • 10665 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Станом на ранок четверга у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 128,7 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 128 791 500 людей, з них одужало 73 040 9044 осіб. Кількість померлих зросла до 2 814 038.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (30 459 483), Бразилія (12 658 109), Індія (12 149 335), Франція (4 705 068), Росія (4 494 234), Велика Британія (4 359 982), Італія (3 584 899) та Туреччина (3 317 182).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (552 033), Бразилії (317 646) та Мексиці (203 210).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 725 029. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 674 168 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 32 825 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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