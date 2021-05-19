Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже почти 165 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже более 164,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 164,886,821 человек, из них выздоровели 143,811,583 человек. Количество умерших возросло до 3,418,430.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,774,945), Индия (25,495,144), Бразилия (15,735,485), Франция (5,898,347), Турция (5,139,485), Россия (4,957,756), Великобритания (4,450,392) и Италия (4,167,025).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (601,330), Бразилии (439,379) и Индия (283,276).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 160 095 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 48 469 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.