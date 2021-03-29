Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 127 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире Коронавирусная болезнью COVID-19 заболело уже более 127 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 127 099 168 человек, из них выздоровели 72 040 573 человек. Количество умерших возросло до 2 782 944.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (30 262 037), Бразилия (12 534 688), Индия (11 971 624), Франция (4 606 185), Россия (4 469 327), Великобритания (4 347 013), Италия (3 532 057) и Испания (3 255 324).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (549 335), Бразилии (312 206) и Мексике (201 429).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 694 568. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 644 063 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 31 954 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.