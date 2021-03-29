Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже 127 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 127 099 168 людей, з них одужало 72 040 573 осіб. Кількість померлих зросла до 2 782 944.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (30 262 037), Бразилія (12 534 688), Індія (11 971 624), Франція (4 606 185), Росія (4 469 327), Велика Британія (4 347 013), Італія (3 532 057) та Іспанія (3 255 324).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (549 335), Бразилії (312 206) та Мексиці (201 429).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 694 568. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 644 063 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 31 954 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.