Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 406 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 406 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 406,270,115 человек, из них выздоровело 326,039,900 человек. Число умерших возросло до 5,808, 584.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются:
США - 79,052,681
Индия - 42,534,048
Бразилия - 27,125,512
Франция - 21,372,278
Великобритания - 18,000,119
Россия - 13,527,845
Турция - 12,653,276
Италия - 11,923,631
Германия - 11,897,002
Испания - 10,555,196
“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (939,427), Индия (507,208) и Бразилия (636,111).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 4 421 741 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 102 167 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.