Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 406 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Станом на ранок п'ятниці у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 406 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 406,270,115 людей, з них одужало 326,039,900 осіб. Кількість померлих зросла до 5,808,584.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються:
США - 79,052,681
Індія - 42,534,048
Бразилія - 27,125,512
Франція - 21,372,278
Велика Британія - 18,000,119
Росія - 13,527,845
Туреччина - 12,653,276
Італія - 11,923,631
Німеччина - 11,897,002
Іспанія - 10,555,196
“Лідери” за кількістю летальних випадків залишаються США (939,427), Індія (507,208) та Бразилія (636,111).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 421 741 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 102 167 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.