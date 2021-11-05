Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 249 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 249,327,571 человек, из них выздоровел 225,822,453 человек. Количество умерших возросло до 5,044,881.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (47,187,256), Индия (34,332,407), Бразилия (21,849,137), Великобритания (9,208,219), Россия (8,673,860), Турция (8,150,708), Франция (7,190,334) и Иран (5,964,824).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 3 006 463 случаев коронавірусної болезни COVID-19, из них 70 146 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.