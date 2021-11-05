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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40831 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 249 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Станом на ранок п'ятниці у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже майже 248 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 249 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 249,327,571 людей, з них одужало 225,822,453 осіб. Кількість померлих зросла до 5,044,881.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (47,187,256), Індія (34,332,407), Бразилія (21,849,137), Велика Британія (9,208,219), Росія (8,673,860), Туреччина (8,150,708), Франція (7,190,334) та Іран (5,964,824).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 3 006 463 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 70 146 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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