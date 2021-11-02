Коронавирусной инфекцией в мире заболело почти 248 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на утро вторника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже почти 248 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 247,865,705 человек, из них выздоровел 224,559,467 человек. Количество умерших возросло до 5,020,658.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (46,929,067), Индия (34,285,814), Бразилия (21,814,693), Великобритания (9,097,311), Россия (8,554,192), Турция (8,061,666), Франция (7,168,743) и Иран (5,934,495).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (767,395), Бразилии (607,954) и Индии (458,470).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 2 936 238 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 68 027 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.