Коронавирусной инфекцией в мире заболело почти 117 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже почти 117 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 116 811 701 человек, из них выздоровели 66 103 692 человек. Количество умерших возросло до 2 592 693.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (28 989 407), Индия (11 210 799), Бразилия (11 019 344), Россия (4 274 263), Великобритания (4 231 166), Франция (3 964 078), Испания (3 149 012) и Италия (3 067 486).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (524 983), Бразилии (265 411) и Мексике (190 357).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 449 741. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 401 228 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 022 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.