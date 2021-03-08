Коронавірусною інфекцією у світі захворіло майже 117 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 116 811 701 людей, з них одужало 66 103 692 осіб. Кількість померлих зросла до 2 592 693.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (28 989 407), Індія (11 210 799), Бразилія (11 019 344), Росія (4 274 263), Велика Британія (4 231 166), Франція (3 964 078), Іспанія (3 149 012) та Італія (3 067 486).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (524 983), Бразилії (265 411) та Мексиці (190 357).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 449 741. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 401 228 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 27 022 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.