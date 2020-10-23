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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 44577 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 66548 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 113480 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100396 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117745 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95380 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100471 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103404 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Коронавирус за сутки подтвердили у еще 344 детей и 356 медиков

Коронавирус за сутки подтвердили у еще 344 детей и 356 медиков

Киев  •  УНН

 • 13725 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. За последние сутки в Украине было выявлено 7517 новых случаев заболевания COVID-19, из них заболело 344 ребенка и 356 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас в Украине очередной антирекорд - 7 517 человек заболело за сутки COVID-19, из них 344 ребенка и 356 медицинских работников. Были госпитализированы за минувшие сутки 1032 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 121 летальный случай с подтвержденным диагнозом COVID-19... В Украине выздоровели за минувшие сутки 2680 пациентов. За все время пандемии в Украине заболело 330 396 человек, из них 19 796 детей, а также 20 884 медицинских работника. В общем выздоровели 137 578 пациентов, а летальных случаев 6164", - отметил он.

Напомним, в Украине на 8:45 23 октября зафиксировано уже 330 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд, на этот раз - в более чем 7,5 тысячи.

Украинские Национальные Новости

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