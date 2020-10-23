Коронавирус за сутки подтвердили у еще 344 детей и 356 медиков

"У нас в Украине очередной антирекорд - 7 517 человек заболело за сутки COVID-19, из них 344 ребенка и 356 медицинских работников. Были госпитализированы за минувшие сутки 1032 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 121 летальный случай с подтвержденным диагнозом COVID-19... В Украине выздоровели за минувшие сутки 2680 пациентов. За все время пандемии в Украине заболело 330 396 человек, из них 19 796 детей, а также 20 884 медицинских работника. В общем выздоровели 137 578 пациентов, а летальных случаев 6164", - отметил он.

Напомним, в Украине на 8:45 23 октября зафиксировано уже 330 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд, на этот раз - в более чем 7,5 тысячи.