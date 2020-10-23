Коронавірус за добу підтвердили у ще 344 дітей та 356 медиків

“У нас в Україні черговий антирекорд 7 517 осіб захворіло за добу на COVID-19, з них 344 дитини та 356 медичних працівників. Було госпіталізовано за минулу добу 1 032 людини. За останню добу в Україні зафіксовано 121 летальний випадок з підтвердженим діагнозом COVID-19... В Україні одужало за минулу добу 2 680 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні захворіло 330 396 людей, з них 19 796 дітей, а також 20 884 медичних працівники. Загалом одужало 137 578 пацієнтів, а летальних випадків 6 164”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 23 жовтня зафіксовано вже 330 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — антирекорд третій день поспіль, цього разу — у понад 7,5 тисячі.