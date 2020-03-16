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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100477 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103652 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105690 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 104673 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 113329 просмотра

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Коронавирус: каким мясом запастись и как его лучше хранить

Коронавирус: каким мясом запастись и как его лучше хранить

Киев  •  УНН

 • 19982 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинцы запасаются продовольствием, в основном крупами и мясом. Эксперты говорят, что все виды мяса можно длительно хранить, и советуют покупателям делать ставку в пользу вкусовых предпочтений и кошелька, сообщает УНН.

"Самым дешевым видом мяса у нас является курятина. Но вкусы у каждого разные.

Запасаясь мясом на длительный период, стоит обратить внимание на дату производства продукта. И обязательно порезать его на кусочки перед тем, как положите в морозильную камеру.

В таком виде мясо дольше прослужит - до месяца любой вид мяса можно хранить в морозильной камере", - рассказала руководитель отдела тестирования Центра экспертиз "Тест" Нина Кильдий.

По данным Госстата, курятина сейчас действительно самое дешевое мясо в Украине. Причем, в последнее время оно еще больше подешевело.

Так, за месяц филе курицы подешевело на 5,5% до 94,8 грн за кг. Тушка куриная упала в цене на 5,4% - до 50 грн за кг. Свинина подешевела на 1,8% до 115,7 грн за кг. А вот говядина подорожала на 1,3% и стоит в среднем 136,6 грн/кг.

Таким образом, за месяц в Украине подешевела курятина и свинина, но подорожала говядина.

Напомним, инфекция коронавируса не передается через пищу.

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