Коронавирус: каким мясом запастись и как его лучше хранить
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинцы запасаются продовольствием, в основном крупами и мясом. Эксперты говорят, что все виды мяса можно длительно хранить, и советуют покупателям делать ставку в пользу вкусовых предпочтений и кошелька, сообщает УНН.
"Самым дешевым видом мяса у нас является курятина. Но вкусы у каждого разные.
Запасаясь мясом на длительный период, стоит обратить внимание на дату производства продукта. И обязательно порезать его на кусочки перед тем, как положите в морозильную камеру.
В таком виде мясо дольше прослужит - до месяца любой вид мяса можно хранить в морозильной камере", - рассказала руководитель отдела тестирования Центра экспертиз "Тест" Нина Кильдий.
По данным Госстата, курятина сейчас действительно самое дешевое мясо в Украине. Причем, в последнее время оно еще больше подешевело.
Так, за месяц филе курицы подешевело на 5,5% до 94,8 грн за кг. Тушка куриная упала в цене на 5,4% - до 50 грн за кг. Свинина подешевела на 1,8% до 115,7 грн за кг. А вот говядина подорожала на 1,3% и стоит в среднем 136,6 грн/кг.
Таким образом, за месяц в Украине подешевела курятина и свинина, но подорожала говядина.
Напомним, инфекция коронавируса не передается через пищу.